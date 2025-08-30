Kein Punktgewinn für VfB Germania Halberstadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den FC Grimma hinnehmen.

Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion haben 288 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen der VfB Germania Halberstadt und dem FC Grimma verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri André Blank (Schleid) eine Gelbe Karte an die Gäste (18.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Jan Hübner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Die VfB Germania Halberstadt rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FC Grimma

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Klaschka, Ertmer (82. Kuffner Sandri), Heinrich, Zeidler (46. Rust), Hujdurovic, Heller, Boateng (73. Conrad), Grzega (46. Huber), Hackethal (46. Kühnhardt), Kohn

FC Grimma: Cap – Ziffert, Bartsch, Pistol, Katzenberger (79. Wächtler), Kaba (58. Spreitzer), Nitschke (90. Janz), Rieger, Vogel, Hübner, Werner (58. Kind)

Tore: 0:1 Jan Hübner (30.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Patrick Runknagel, Jan Weltzien; Zuschauer: 288