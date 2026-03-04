Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Mittwoch war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem VfB Auerbach 1 machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Rudolstadt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Hendrik Faik. Der Trainer von Rudolstadt musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Auerbach beobachten.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Sven Köhler vor: In der 37. Spielminute schoss Cedric Graf mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Auerbacher in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tim Kaiser den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

71. Minute: FC Einheit Rudolstadt mit 0:2 im Rückstand

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Felix Hache, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu festigen (88.). In Spielminute 89 handelte sich der VfB Auerbach 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Rudolstädter sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Auerbach 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rühling (80. Riemer), Heß (80. Fadavi), Zerrenner (65. Ensenbach), Smyla (80. Kponton), Krahnert, Schlegel, Starke, Frackowiak, Rupprecht, Schneider

VfB Auerbach 1: Birke – Birkner, Guzlajevs, Frohberg, Kaiser (88. Voigt), Brejcha, Roscher, Kadric (88. Cermus), Hache, Graf (88. Schneider), Schmidt

Tore: 0:1 Cedric Graf (37.), 0:2 Tim Kaiser (71.), 0:3 Felix Hache (88.); Schiedsrichter: Max Goroncy (Stendal); Assistenten: Cederic Camehl, Paul Lemme; Zuschauer: 75