Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Kolkwitz/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der VfB 1921 Krieschow und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

In Minute 14 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Miguel Pereira Rodrigues das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Robin Vogt (27.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

27. Minute VfB 1921 Krieschow und 1. SC 1911 Heiligenstadt im Gleichstand – 1:1

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Tobias Gerstmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Kolkwitz Team den Sieg zu verschaffen (70.). In Spielminute 73 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1921 Krieschow hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Dreßler, Raak, Knechtel, Zizka (68. Pahlow), Gerstmann (86. Antosiak), Pereira Rodrigues, Zurawsky, Grimm (46. Bittroff), Michalski (59. Felgenträger), Stephan (46. Hebler)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Göbel (87. Rohner), Gorges, Wolanski, Köhler, Möhlhenrich, Fiedler (62. Wilhelm), Bako, Jeschke (62. Pietsch), Abdoul Aziz, Vogt (51. Michalek)

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (14.), 1:1 Robin Vogt (27.), 2:1 Tobias Gerstmann (70.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Philipp Stolze; Zuschauer: 291