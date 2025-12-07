Für den VfL Halle 96 endete der 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:0).

Halle/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Hallenser Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen die VfB Germania Halberstadt verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Davidson Tomás Cabral (VfL Halle 96) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen (30.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Halberstädter revanchieren: In Minute 61 wurde das Gegentor durch Silvio Rust erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Halberstädter zu entscheiden (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Kurti (68. Borval), Cabral, Oikonomidis, Lubsch (77. Pessel), Bölke, Jagupov, Marks, Haese, Jagatic, Hüttig

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Klaschka (70. Kühnhardt), Zeidler, Ertmer (90. Hujdurovic), Kuffner Sandri, Heinrich, Grzega, Huber, Rust, Hackethal, Stobbe

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98