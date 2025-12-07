Kein Punktgewinn für VfL Halle 96: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt hinnehmen.

Halle/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Hallenser Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der VfB Germania Halberstadt verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Davidson Tomás Cabral für Halle traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die VfB Germania Halberstadt kassierte einmal Gelb (30.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Halberstädter revanchieren: In Minute 61 wurde das Gegentor durch Silvio Rust erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

61. Minute VfL Halle 96 gleichauf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1

Am Ende des Duells sollte es der VfB Germania Halberstadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Emilio Stobbe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Halberstadt sicherte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Marks, Cabral, Kurti (68. Borval), Bölke, Haese, Oikonomidis, Jagupov, Hüttig, Lubsch (77. Pessel), Jagatic

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Zeidler, Grzega, Ertmer (90. Hujdurovic), Hackethal, Kuffner Sandri, Rust, Stobbe, Huber, Heinrich, Klaschka (70. Kühnhardt)

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98