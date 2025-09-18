Für die SG Union Sandersdorf endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Rudolstadt mit 2:3 (2:1).

Sandersdorf/MTU. Am Samstag haben sich die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Rudolstadt geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:1). Die Begegnung zwischen der SG Union Sandersdorf und dem FC Einheit Rudolstadt hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Rudolstadt auf und entschieden das Spiel am Ende mit 2:3 (2:1) für sich.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Pascal Sauer für Sandersdorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Sauer (12.) erzielt wurde.

Doppelpack von Pascal Sauer bringt SG Union Sandersdorf 2:0 in Führung – Minute 12

Rudolstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 20 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. 43 Minuten später legte das Team von Hendrik Faik nach und netzte ein weiteres Mal ein (80). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Schon eine Spielminute später konnte Rupprecht (Rudolstadt) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Rudolstädter Elf erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Hamella, Exner (85. Nakano), Walter (64. Stashenko), Farkas, Schnabel, Sauer (88. Mittmeier), Choschnau, Brunner (64. Scheibe), Seifert (85. Jauck), Sponholz

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Riemer, Krahnert, Bakavoli Mohammadi (65. Ensenbach), Smyla (90. Siegel), Rupprecht, Schlegel, Heß (65. Trunk), Schneider, Rühling, Floßmann

Tore: 1:0 Pascal Sauer (2.), 2:0 Pascal Sauer (12.), 2:1 Sven Rupprecht (37.), 2:2 Sven Rupprecht (80.), 2:3 Sven Rupprecht (81.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Marcel Mallassa; Zuschauer: 56