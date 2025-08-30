Eine Niederlage für die VfB Germania Halberstadt besiegelte den 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Grimma mit 0:1 (0:1).

Halberstadt/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen VfB Germania Halberstadt und FC Grimma mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 288 Zuschauer waren im Friedensstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri André Blank (Schleid) eine Gelbe Karte an die Gäste (18.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Jan Hübner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Die VfB Germania Halberstadt rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FC Grimma

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Zeidler (46. Rust), Grzega (46. Huber), Klaschka, Boateng (73. Conrad), Heinrich, Hujdurovic, Heller, Kohn, Ertmer (82. Kuffner Sandri), Hackethal (46. Kühnhardt)

FC Grimma: Cap – Rieger, Vogel, Katzenberger (79. Wächtler), Kaba (58. Spreitzer), Ziffert, Hübner, Werner (58. Kind), Pistol, Nitschke (90. Janz), Bartsch

Tore: 0:1 Jan Hübner (30.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Patrick Runknagel, Jan Weltzien; Zuschauer: 288