Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber FC Einheit Rudolstadt gegen den FC Grimma ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Rudolstadt/MTU. Am Samstag haben sich der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Tom Heilmann (Michendorf) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Emilio Heß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Rudolstädter konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Kevin Werner der Torschütze (48.).

48. Minute FC Einheit Rudolstadt gleichauf mit FC Grimma – 1:1

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maximilian Schlegel (Rudolstadt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Rudolstadt erreichen (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Heß (90. Barthel), Zerrenner, Schlegel, Frackowiak, Smyla, Rupprecht, Krahnert (72. Floßmann), Starke (90. Riemer), Kponton (46. Ensenbach), Rühling (72. Schneider)

FC Grimma: Lumpitzsch – Vogel, Werner, Spreitzer, Markus (75. Cap), Kind (70. Janz), Katzenberger, Mattheus (61. Tröger), Bartsch, Ziffert, Rieger

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100