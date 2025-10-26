Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB Germania Halberstadt und VfB 1921 Krieschow am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halberstadt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB Germania Halberstadt und VfB 1921 Krieschow ist gleichauf geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robert Koch am Ende der ersten Halbzeit, als Miguel Pereira Rodrigues für Krieschow traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 41 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Minute 77 VfB Germania Halberstadt auf Augenhöhe mit VfB 1921 Krieschow – 1:1

32 Minuten nach der Pause konnte Joel-Pascal Klaschka (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halberstadt erzielen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB 1921 Krieschow

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heinrich, Heller (16. Hujdurovic), Klaschka, Stobbe, Hackethal, Rust, Boateng (64. Huber), Grzega, Kohn, Kuffner Sandri (77. Ertmer)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Hebler, Zizka, Pereira Rodrigues (80. Stephan), Knechtel, Michalski, Raak (80. Antosiak), Dreßler, Felgenträger (64. Gerstmann), Pahlow, Zurawsky

Tore: 0:1 Miguel Pereira Rodrigues (41.), 1:1 Joel-Pascal Klaschka (77.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Paul Baudis; Zuschauer: 311