Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich die SG Union Sandersdorf und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Sonntag 2:2 (1:1) getrennt.

Erik Exner traf für die SG Union Sandersdorf in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Sandersdorfer konterten in der 41. Minute. Diesmal war Leon Gümpel der Torschütze.

Unentschieden. gasts Robin Vogt konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Viktor Stashenko (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erlangen (84.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Seifert (70. Stashenko), Sauer (46. Walter), Hamella, Jauck, Choschnau (46. Koto'o Djouokou), Nakano, Exner, Schnabel, Brunner (85. Silla), Farkas (46. Wonneberger)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Abdoul Aziz (81. Lerch), Jeschke, Göbel, Vogt (81. Pietsch), Gümpel (65. Wilhelm), Berger, Köhler (73. Fiedler), Möhlhenrich, Wolanski, Gorges

Tore: 1:0 Erik Exner (20.), 1:1 Leon Gümpel (41.), 1:2 Robin Vogt (70.), 2:2 Viktor Stashenko (84.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Sven Schröder, Marcel Mallassa; Zuschauer: 146