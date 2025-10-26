Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem überzeugenden 5:0 (3:0) ging der FSV Budissa Bautzen von Trainer Steve Dieske aus dem Kräftemessen mit dem FC Einheit Rudolstadt vom Platz.

Bautzen/MTU. Die 195 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener besiegten die Gäste aus Rudolstadt mit 5:0 (3:0) deutlich.

Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Karl-Ludwig Zech den Ball ins Netz.

Minute 21: FSV Budissa Bautzen baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Oscar Haustein traf in Minute 32 und Felix Hennig in Minute 64. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Tom Nathe wurde für Oscar Haustein eingesetzt und Theo Schäller für Julien Hentsch. Auf der Gastseite verließen Max Zerrenner für Liam Floßmann und Tom Krahnert für Yaser Bakavoli Mohammadi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Darius Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (83.). Die Bautzener sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Gerhardi (61. D. Rohlik), Kloß (61. Orosz), M. Noack, A. Rohlik, Zech (79. Böhme), Haustein (68. Nathe), Käppler, Schröder, Hennig, Hentsch (79. Schäller)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schneider, Zerrenner (65. Floßmann), Krahnert (65. Bakavoli Mohammadi), Rühling (83. Siegel), Ensenbach (65. Fadavi), Schlegel, Rupprecht, Smyla, Frackowiak, Heß

Tore: 1:0 Jannik Käppler (5.), 2:0 Karl-Ludwig Zech (21.), 3:0 Oscar Haustein (32.), 4:0 Felix Hennig (64.), 5:0 Darius Böhme (83.); Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde); Assistenten: Andy Stolz, Daniel Läser; Zuschauer: 195