Halle/MTU. Am Samstag haben sich der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (2:2).

Jegor Jagupov (VfL Halle 96) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Ludwig Bölke (12.) erzielt wurde.

Dann kamen die zurückliegenden Brandenburger zum Zug: Matthias Steinborn traf in Spielminute 26 per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Hallenser legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Joel Marks schoss und traf in der 48. Minute. Die Brandenburger blieben ihnen auf den Fersen. Tim Göth versenkte den Ball in Minute 57. 3:3. Die Hallenser konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Achilleas Oikonomidis versenkte den Ball in Spielminute 74. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Göth, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Brandenburger zu erreichen (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Bölke (84. Racine), Jagupov, Marks (69. Borval), Hüttig (74. Cabral), Kurti, Oikonomidis, Arzumanian (84. Emmerich), Pessel, Haese

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Göth, Plumpe (60. Jupolli), Hellwig (80. Sommer), Steinborn (80. Güllmeister), Samson, Mustapha, Ekalle, Koschembahr (23. Krüsemann), Kruska, Fron

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118