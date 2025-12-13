Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VFC Plauen vor 475 Fußballfans über einen soliden 4:1 (0:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Plauen/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der VFC Plauen nach einem klaren Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 4:1 (0:1) bezwungen.

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal steckte einmal Gelb ein (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Die Stendaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Johan Martynets der Torschütze (52.).

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Plauen ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Victor Habermann Passionoto traf in Minute 58. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der 1. FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Tyron Profis den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Plauener entschieden.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Habermann Passionoto, Hussain (87. Träger), Schubert, Haake (89. Limmer), Profis (87. Plank), De Moura Beal, Sponer, Michalek, Martynets (89. Burdusudis), Winter (87. Wagner)

1. FC Lok Stendal: Poser – Scheffler, Ilchenko, Stark, Witte, Knoblich (74. Grigo), Schaarschmidt, Schulze, Buschke, Masuth, Kaschlaw

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475