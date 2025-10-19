Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VfB 1921 Krieschow gegen den VfL Halle 96 ein 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Kolkwitz/MTU. Der VfB 1921 Krieschow und der VfL Halle 96 haben sich am Sonntag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (0:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Niclas Hüttig für Halle traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Mathieu Racine (21.) erzielt wurde.

21. Minute: VfB 1921 Krieschow mit 0:2 im Rückstand

Und auch Tor Nummer drei konnte der Krieschow-Torwart nicht verhindern (30.). Der Vorsprung des VfL Halle 96 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Koch kämpfte weiter und in Minute 66 gelang Andy Hebler endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Colin Raak, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kolkwitz zu erreichen (80.). In Spielminute 93 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein. Die Kolkwitz haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfL Halle 96

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski, Zizka (72. Stephan), Bittroff, Raak, Knechtel, Felgenträger, Zurawsky, Antosiak (60. Hebler), Pereira Rodrigues (72. Seibt), Pahlow

VfL Halle 96: Schmid – Kurti (66. Hentsch), Jagupov (83. Jagatic), Oikonomidis, Bölke, Pessel, Haese, Racine, Emmerich (79. Rümpler), Marks, Hüttig

Tore: 0:1 Niclas Hüttig (9.), 0:2 Mathieu Racine (21.), 0:3 Niclas Hüttig (30.), 1:3 Andy Hebler (66.), 2:3 Andy Hebler (76.), 3:3 Colin Raak (80.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Luis Riedel, Daniel Schröder; Zuschauer: 338