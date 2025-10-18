Der VfB Auerbach 1 erzielte am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 305 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 305 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Cedric Graf (VfB Auerbach 1) netzte in der 6. Minute der zweiten Halbzeit (51.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Pascal Holger Schardt den Ball ins Netz (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Auerbach 1 liegt in Minute 61 2:0 vorn

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Vojtech Cermus wurde für Max Roscher eingesetzt und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite räumten Ben Engelhardt für Jannis Lisowski und Steven Raeck für Lucas Pillich den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Vojtech Cermus den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (76.). Damit war der Erfolg der Auerbacher entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Birkner, Graf (76. Spranger), Schmidt, Kaiser (66. Voigt), Guzlajevs (90. Lippmann), Hache (76. Weigel), Schardt, Bauer, Roscher (66. Cermus), Kadric

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Raeck (68. Pillich), Engelhardt (68. Lisowski), Schmidt, Pandyal (56. St. Louis), Singbeil, Taiwo, Dörnte (76. Radomski), Hess, Farwig, Hunter (76. Müller)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305