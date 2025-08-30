Dem SC Freital gelang es am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Empor Glauchau mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 237 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 237 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Glauchau durch.

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Minute 71: SC Freital führt mit zwei Toren

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Philip Weidauer ersetzte Bruno Schiemann. Auf der Gastseite sprangen Phil Mende für Andre Luge und Marian Albustin für Domenic Knoll ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

26 Minuten nach der Pause konnte Philip Weidauer (Freital) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 2:0 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SC Freital sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Fluß (77. Schulze), Schiemann (68. Weidauer), Adler, Von Brezinski (86. Melcher), Herold, Horschig (77. Hendrich), Heidler (86. Kreische), Böcker, Frenzel, Tänzer

VfB Empor Glauchau: Wiener – Mack, Anger (66. Barth), Luge (46. Mende), Hähnel, Bochmann (83. Degel), Werrmann, Hertel, Sieber, Knoll (50. Albustin), Börner (83. Schädel)

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237