Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VFC Plauen gegen die SG Union Sandersdorf ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VFC Plauen und SG Union Sandersdorf ist gleichauf geendet.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Samyr Farkas das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

70. Minute VFC Plauen auf Augenhöhe mit SG Union Sandersdorf – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb.

25 Minuten nach der Pause konnte Johan Martynets (Plauen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Plauen erlangen (70.). In Spielminute 73 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Plauener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SG Union Sandersdorf

VFC Plauen: Pischon – Eichie (46. Kämpfer), Hussain (81. Greenham), Haake, Martynets, Sponer, Schubert (60. Habermann Passionoto), Limmer, Tanriver, De Moura Beal, Plank (60. Winter)

SG Union Sandersdorf: Räthel – Farkas (62. Stashenko), Sponholz, Sauer (62. Walter), Exner (88. Mehnert), Wonneberger (82. Scheibe), Brunner (82. Jauck), Hamella, Nakano, Seifert, Choschnau

Tore: 0:1 Samyr Farkas (48.), 1:1 Johan Martynets (70.); Schiedsrichter: Paul Drößler (Gotha); Assistenten: Konrad Götze, Richard Lorenz; Zuschauer: 676