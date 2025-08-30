Für den Gastgeber VFC Plauen endete das Spiel gegen die SG Union Sandersdorf am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Plauen/MTU. Mit einem Gleichstand sind der VFC Plauen und die SG Union Sandersdorf am Samstag vom Platz gegangen. 676 Zuschauer verfolgten das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Samyr Farkas das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

VFC Plauen und SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 70

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Johan Martynets, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Plauener zu erreichen (70.). In Spielminute 73 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VFC Plauen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SG Union Sandersdorf

VFC Plauen: Pischon – Martynets, De Moura Beal, Haake, Limmer, Hussain (81. Greenham), Tanriver, Eichie (46. Kämpfer), Sponer, Schubert (60. Habermann Passionoto), Plank (60. Winter)

SG Union Sandersdorf: Räthel – Choschnau, Farkas (62. Stashenko), Seifert, Hamella, Sauer (62. Walter), Wonneberger (82. Scheibe), Nakano, Sponholz, Exner (88. Mehnert), Brunner (82. Jauck)

Tore: 0:1 Samyr Farkas (48.), 1:1 Johan Martynets (70.); Schiedsrichter: Paul Drößler (Gotha); Assistenten: Konrad Götze, Richard Lorenz; Zuschauer: 676