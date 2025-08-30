Für den Gastgeber VfB Auerbach 1 endete das Spiel gegen den RSV Eintracht 1949 am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Auerbach/vogtl./MTU. Mit einem Unentschieden sind der VfB Auerbach 1 und der RSV Eintracht 1949 am Samstag auseinander gegangen. 378 Zuschauer sahen das Spiel in der Arena zur Vogtlandweide.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann schoss Henry Lehmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (68.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

79. Minute VfB Auerbach 1 gleichauf mit RSV Eintracht 1949 – 1:1

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Charlie Spranger kam rein für Yannic Voigt und Ben Colin Weigel für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Leon Hellwig für Fabian Seeger und Muratcan Mert Yatkiner für Henry Lehmann ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den VfB Auerbach 1 fiel 34 Minuten nach der Pause, als Charlie Spranger den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Auerbacher Team errang (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der RSV Eintracht 1949 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Auerbacher sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – RSV Eintracht 1949

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric, Kaiser (69. Weigel), Birkner (85. Schneider), Guzlajevs, Schardt, Bauer (69. Roscher), Schmidt, Hache, Voigt (69. Spranger), Cermus (90. Lippmann)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Kruska, Lehmann (69. Yatkiner), Güllmeister, Göth, Seeger (69. Hellwig), Plumpe (87. Hauck), Fron (90. Jupolli), Ekalle, Samson

Tore: 0:1 Henry Lehmann (68.), 1:1 Charlie Spranger (79.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 378