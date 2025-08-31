Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Bautzen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal ist auf Augenhöhe geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Rosario Schulze mit einem Strafstoß für Stendal traf und fünf Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (50.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Minute 83 FSV Budissa Bautzen gleichauf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Karl-Ludwig Zech (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erzielen (83.).

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – 1. FC Lok Stendal

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hennig (65. Schäller), A. Rohlik (51. Orosz), Cellarius (65. Haustein), Hentsch, Zech, Käppler, D. Rohlik, Gerhardi, Kloß, M. Noack

1. FC Lok Stendal: Poser – Salge (70. Witte), Schaarschmidt (80. Grigo), Mahrhold, Schulze, Knoblich, Stark, Kaschlaw, Ilchenko (36. Kohl), Masuth, Buschke

Tore: 0:1 Rosario Schulze (50.), 1:1 Karl-Ludwig Zech (83.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Thimo Henrik Welk; Zuschauer: 246