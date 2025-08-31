Für den Gastgeber FSV Budissa Bautzen endete das Spiel gegen den 1. FC Lok Stendal am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Bautzen/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen dem FSV Budissa Bautzen und dem 1. FC Lok Stendal mit einem Unentschieden.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel FSV Budissa Bautzen gegen 1. FC Lok Stendal – Minute 83

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Karl-Ludwig Zech (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erzielen (83.).

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – 1. FC Lok Stendal

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – D. Rohlik, Kloß, Cellarius (65. Haustein), Zech, Hennig (65. Schäller), Hentsch, M. Noack, Käppler, Gerhardi, A. Rohlik (51. Orosz)

1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw, Stark, Masuth, Buschke, Mahrhold, Knoblich, Ilchenko (36. Kohl), Schaarschmidt (80. Grigo), Schulze, Salge (70. Witte)

Tore: 0:1 Rosario Schulze (50.), 1:1 Karl-Ludwig Zech (83.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Thimo Henrik Welk; Zuschauer: 246