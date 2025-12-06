Für den Gastgeber FC Einheit Wernigerode endete das Spiel gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt ist auf Augenhöhe geendet.

Usman Taiwo traf für den FC Einheit Wernigerode in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Minute 65 FC Einheit Wernigerode auf Augenhöhe mit 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1:1

20 Minuten nach der Pause konnte Kristian Bako (gast) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für gast erlangen (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Taiwo, Farwig, St. Louis (73. Pandyal), Hunter, Dörnte, Schlichting, Kuhnhold, Singbeil, Lisowski

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Jeschke (60. Michalek), Bako, Göbel, Pietsch (86. Grimm), Köhler, Abdoul Aziz, Henkel (60. Gümpel), Vogt, Gorges (67. Dornieden), Möhlhenrich

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134