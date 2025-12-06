Ergebnis 15. Spieltag 1:1 – FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt spielen remis
Für den Gastgeber FC Einheit Wernigerode endete das Spiel gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.
Wernigerode/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt ist auf Augenhöhe geendet.
Usman Taiwo traf für den FC Einheit Wernigerode in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Wernigerode
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 15
Minute 65 FC Einheit Wernigerode auf Augenhöhe mit 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1:1
20 Minuten nach der Pause konnte Kristian Bako (gast) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für gast erlangen (65.).
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt
FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Taiwo, Farwig, St. Louis (73. Pandyal), Hunter, Dörnte, Schlichting, Kuhnhold, Singbeil, Lisowski
1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Jeschke (60. Michalek), Bako, Göbel, Pietsch (86. Grimm), Köhler, Abdoul Aziz, Henkel (60. Gümpel), Vogt, Gorges (67. Dornieden), Möhlhenrich
Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134