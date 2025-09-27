Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den FC Grimma mit 0:3 (0:1).

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Julian Luis Janz für Grimma traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC Grimma musste zweimal Gelb hinnehmen (35.). In der zweiten Halbzeit setzte Grimma noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor durch Tommy Kind erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckte einmal Gelb ein. Der FC Grimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von René Behring.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Kind (Grimma) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 gingen die Grimmaer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Grimma

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Göbel, Bako, Vogt (46. Wilhelm), Möhlhenrich, Gorges (13. M. Lerch), Pietsch, Schnellhardt, Wolanski, Fiedler (67. Rohner), Jeschke

FC Grimma: Cap – Rieger, Spreitzer, Janz, Kaba (46. Seidl), Vogel, Hübner, Wächtler (46. Markus), Pistol, Ziffert (72. Mattheus), Kind

Tore: 0:1 Julian Luis Janz (28.), 0:2 Tommy Kind (56.), 0:3 Tommy Kind (82.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Thimo Henrik Welk, Marcel Mallassa; Zuschauer: 344