Der VFC Plauen hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den FSV Budissa Bautzen mit 0:2 (0:1).

Plauen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sedat Gören. Der Trainer von Plauen musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Bautzen beobachten.

Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VFC Plauen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 61

Das letzte Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Pause, als Felix Hennig den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (61.). Damit war der Triumph der Bautzener entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 88 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Plauener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FSV Budissa Bautzen

VFC Plauen: Pischon – Haake (71. Träger), Winter (46. Hussain), De Moura Beal, Sponer, Limmer, Eichie (46. Kämpfer), Martynets, Tanriver, Schubert (46. Plank), Profis (85. Eren)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Gerhardi, Zech (90. Noack), Haustein (64. Orosz), Hentsch, Käppler, Kloß (85. Schäller), Rohlik, Hennig, Noack, Schröder

Tore: 0:1 Karl-Ludwig Zech (45.+2), 0:2 Felix Hennig (61.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Christian Schlömann, Carl Wundram; Zuschauer: 612