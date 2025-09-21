Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von RSV Eintracht 1949 und FC Grimma am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Stahnsdorf/MTU. Auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1 haben 68 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem RSV Eintracht 1949 und dem FC Grimma verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Valentin Vogel (Rostock) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Güllmeister, Plumpe (55. Hellwig), Göth, Samson, Fron (70. Hauck), Seeger (55. Yatkiner), Kruska, Krüsemann (86. Koschembahr), Ekalle

FC Grimma: Cap – Janz, Rieger, Vogel, Katzenberger, Werner, Pistol, Öner (55. Markus), Kind, Mattheus (77. Spreitzer), Wächtler (90. Seidl)

; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68