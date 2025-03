Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von JSG Halle Nord und 1. SV Sennewitz am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII.

Halle/MTU. Am Sonntag endete das Match zwischen der JSG Halle Nord und dem 1. SV Sennewitz mit einem Unentschieden.

Robin Enrico Theibach traf für die JSG Halle Nord in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 12

JSG Halle Nord Kopf an Kopf mit 1. SV Sennewitz – 1:1 in Minute 44

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Tom Lehmann wurde für Robin Enrico Theibach eingesetzt und Nils Krebs für Erik Eichhorn. Auf der Gastseite räumten Max Alfred Bahr für Ahmad Aldkhawi und Lucas Leimert für Ilja Kovalskyy den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Halle Nord musste einmal Gelb hinnehmen.

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor der Pause, als Ahmad Aldkhawi den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Petersberger Team erzielte (44.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. SV Sennewitz wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der JSG Halle Nord beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – 1. SV Sennewitz

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Theibach (18. Lehmann), Renner, Richter, Bohne, Eichhorn (35. Krebs), Machatsch, Renneberg, Kiesow (35. Dzikus), Simmert, Dreier

1. SV Sennewitz: Hönicke – Pettera (55. Serban), Berner (84. Imir), Salomon, Bahr (20. Aldkhawi), Ermolaev, Omar (61. Hamo), Leimert (26. Kovalskyy), Martin, Dittrich, Ntombela

Tore: 1:0 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Ahmad Aldkhawi (44.); Schiedsrichter: Luay Maslmani (Halle); Zuschauer: 59