Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 30 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Halle mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). Nazar Tyfko (SV Blau-Weiß Dölau e.V.) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Klein den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

48. Minute: SV Blau-Weiß Dölau mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste dreimal Gelb hinnehmen.

32 Minuten nach der Pause konnte Spieler Nummer 5 (Dölau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – (46. Mann), Tyfko (29. Kaplanidis), Klein, Nietschmann, Junghahn, (46. Mahmo), Henze, Junghardt (68. Valieiev)

SG Einheit Halle (Flex): – Würfel, Müller, Wessely, Müller, Efionayi Efe (34. Ahmadi), Yildiz, Barrot, Kammerer, Sharka

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30