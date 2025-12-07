Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang der SG Buna Halle-Neustadt ein 2:1 (2:0)-Triumph über die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Buna Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Halle mit 2:1 (2:0) knapp.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II musste einmal Gelb hinnehmen (20.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Abdulhamid den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Doppelpack von Mohamad Saleh Abdulhamid bringt SG Buna Halle-Neustadt 2:0 in Führung – Minute 42

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Die Turbine Halle II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Der letzte Treffer fiel kurz nach dem Seitenwechsel. Neun Minuten nach Anpfiff gelang es Richard Nnamdi Menzer, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (54.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Taher, Abdulhamid (73. Riethe), Ivanko, Gerlach, Ballhaus, Manndou, Ali, Dong, Vernau, Seym

Turbine Halle II: Frehse – Menzer, Runge, Dichtl, Völker, Merschky (46. Herz), Alassaf Alasaad, Nwancha, Neumann, Nwanevu (46. Schroeder)

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20