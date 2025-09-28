Der MSV Eisleben unter Leitung von Coach Steffen Bormann feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Blau-Weiß Dölau mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steffen Bormann, als Yannik Rische für Eisleben traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (77.). Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ben Kaiser den Ball ins Netz.

MSV Eisleben führt nach 80 Minuten 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. kassierte jetzt einmal Gelb. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nur vier Minuten darauf konnte Jeremy Engel (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz. Der MSV Eisleben hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Rische, Markou (86. Al Khalaif), Wiegand (69. A. Schmidt), Kaiser, Engel, Ebert, L. Schmidt (46. Raman), Haase, Beese (86. Flemming), Dubova (46. Neugebauer)

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghahn, Ecke, Kaplanidis (83. Junghardt), (82. Rammelt), (73. Khalel), Mann, (86. Riedel), Tyfko (53. Klein)

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25