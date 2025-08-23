Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang der Turbine Halle II ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den MSV Eisleben.

Halle/MTU. Die 50 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Eisleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Ruslan Bukenov (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (23.). Pius Kerscher (Turbine Halle II) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Natusch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Turbine Halle II liegt in Minute 43 2:0 vorn

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut handeln. Die Turbine Halle II kassierte noch einmal Gelb.

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es John Beese, den Ball ins Netz zu befördern und den Eislebern noch ein Tor zu verschaffen (83.). In Spielminute 84 handelte sich der MSV Eisleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – MSV Eisleben

Turbine Halle II: Worch – Ali, Kerscher (54. Liebegott), Alassaf Alasaad (54. Löser), Natusch, Heidelberger, Dichtl, Nwanevu, Merschky (64. Marzodko), Zaeske, Völker (54. Kunert)

MSV Eisleben: Bock – Ebert, Wiegand, Haase, Markou (46. Dubova), Neugebauer (59. Raman), Schmidt (46. Knieriem), Beese, Engel (65. Flemming), Rische, Schmidt (68. Fischer)

Tore: 1:0 Pius Kerscher (26.), 2:0 Tim Natusch (43.), 2:1 John Beese (83.); Schiedsrichter: Ruslan Bukenov (Halle); Zuschauer: 50