Ergebnis 1. Spieltag Eine knappe Schlappe steckt Reideburger SV gegen SG Buna Halle-Neustadt ein: 0:1
Eine Niederlage für den Reideburger SV besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 0:1 (0:0).
Halle/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Reideburger SV und SG Buna Halle-Neustadt. 25 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Reideburg.
Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann brachte Mohamad Saleh Abdulhamid die Gäste in Führung (80.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
- Spieltag: 1
Der Reideburger SV rutschte auf Platz acht.
Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Buna Halle-Neustadt
Reideburger SV: Schaaff – Köhler (85. Schindler), Bismark, Stelzner, Mücke, Drüppel, Scholz (36. Fränzel), Reiss (29. Witt), Frerichs, Henze, Gläser
SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Manndou, Riethe (46. Hamo), Abdulhamid, Ballhaus, Seym, Bornkessel (71. Ali), Solyman, Gerlach, Ivanko, Dong
Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (80.); Schiedsrichter: Naqibullah Ahmad Zai (Halle); Zuschauer: 25