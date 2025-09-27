Der SG Wippertal (flex) glückte es am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Reideburger SV mit 5:3 (3:1) zu besiegen. 36 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Julius Randhahn (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Mansfelder legten in der 21. Spielminute nach. Wieder war Randhahn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Die Mansfelder erhöhten noch einmal. Julius Randhahn versenkte den Ball in Spielminute 43 zum dritten Mal. Der Reideburger SV lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Max Mücke traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Gefährlich wurde die Situation für die Mansfelder nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Randhahn schoss und traf in Spielminute 54 noch einmal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Mücke schoss und traf in der 59. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es der SG Wippertal (flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Gordon Kindeleit den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Mansfelder aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Schinke (66. Heidler), Kindeleit, Sturm, Randhahn, Porth, Apelt, Vondran (46. Hedlich), Kaiser

Reideburger SV: Schindler – Köhler, Fränzel (21. Reiss), Drüppel (29. Bismark), Scholz (21. Witt), Henze, Schaaff, Mücke

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36