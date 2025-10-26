Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 20 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Arminia Magdeburg II freuen.

Biederitz/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Ben Wehnert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Union Heyrothsberge führt nach 82 Minuten 2:0

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Arminia Magdeburg II kassierte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Moritz Leonard Hanke (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 2:0 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Karmrodt, Slodowski (13. Hobohm), Ziemann, Skrzypszok, Montag, Hrachowitz (77. Felter), Ursu (87. Irps), Schneider, Wehnert (81. Wagner), Hanke

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Thürnagel (46. Truong), Berisha, Lang, Kreuter, Chwoika, Mohammed (46. Osterloh), Abou Rawash, Diener (46. Krühne-Ploetz), Ellebrecht, Ahmed

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20