Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den SV Arminia Magdeburg II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 20 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Ben Wehnert (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

Minute 82: SV Union Heyrothsberge liegt mit 2:0 vorne

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Arminia Magdeburg II kassierte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Moritz Leonard Hanke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (82.). Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Ziemann, Skrzypszok, Karmrodt, Wehnert (81. Wagner), Montag, Hrachowitz (77. Felter), Slodowski (13. Hobohm), Hanke, Ursu (87. Irps), Schneider

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Thürnagel (46. Truong), Berisha, Ellebrecht, Diener (46. Krühne-Ploetz), Chwoika, Mohammed (46. Osterloh), Lang, Kreuter, Abou Rawash, Ahmed

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20