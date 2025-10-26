Die SV Union Heyrothsberge errang am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 20 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Arminia Magdeburg II.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Ben Wehnert (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Union Heyrothsberge liegt in Minute 82 2:0 vorn

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SV Arminia Magdeburg II musste einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Moritz Leonard Hanke (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 2:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Schneider, Hrachowitz (77. Felter), Montag, Slodowski (13. Hobohm), Skrzypszok, Ziemann, Hanke, Karmrodt, Wehnert (81. Wagner), Ursu (87. Irps)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Lang, Ahmed, Kreuter, Berisha, Ellebrecht, Diener (46. Krühne-Ploetz), Mohammed (46. Osterloh), Thürnagel (46. Truong), Chwoika, Abou Rawash

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20