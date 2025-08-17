Einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg II heimste der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V ein.

Wanzleben-Börde/MTU. Die 35 Besucher des Bördestadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wanzleber besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Andreas Benjamin Baier für Wanzleben traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Wanzleber legten in der 26. Spielminute nach. Wieder war Baier der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit vorhersehbar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Yacine-Jocelain Bolou den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Magdeburg erlangte (37.). Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Müller, Robra, Baier, Schröder, Gawrosch, Pluntke, Köchy, Haberland, Fähse, Hartmann

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Rottstock, Pausch, Ogunjimi, Viohl, Sommerschuh, Qasemi, Bolou, Flügge, Fatah, Trittel

Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35