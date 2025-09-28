Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Burg/MTU. Auf dem Sportplatz Niegripp haben 36 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen der JSG Mittelelbe und der TSG Grün-Weiß Möser verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Insgesamt acht Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Hensel (32. Opitz), Grunewald (75. Endert), P. Tuchen (46. Fraaß), Maltritz, Rudolph, L. Schmidt, Abagat (58. Müller), Kunze (46. Wendler), B. Tuchen, Pasedag

TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Drobysh (65. Rogge), Schilf (77. Schlaizer), Rudolf (46. Gerbig), Spanka, Helbig, Hübner (41. Müller), Kliemann, Gonsior, Farkas, Thiele

; Zuschauer: 36