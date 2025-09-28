Für den Gastgeber JSG Mittelelbe endete das Spiel gegen die TSG Grün-Weiß Möser am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Burg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser. 36 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niegripp. Alles in allem acht Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Pasedag, Abagat (58. Müller), P. Tuchen (46. Fraaß), Rudolph, Hensel (32. Opitz), L. Schmidt, Kunze (46. Wendler), Grunewald (75. Endert), B. Tuchen, Maltritz

TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Schilf (77. Schlaizer), Rudolf (46. Gerbig), Spanka, Helbig, Thiele, Farkas, Kliemann, Gonsior, Drobysh (65. Rogge), Hübner (41. Müller)

; Zuschauer: 36