Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 1:15 (0:7) verließ der Möckeraner Turnverein an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Die SV Union Heyrothsberge fuhr siegreich nach Hause.

Möckern/MTU. Die 22 Zuschauer auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber Möckeraner Turnverein ein ernüchterndes 1:15 (0:7) hinnehmen musste.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Nicholas Tobias Montag für Heyrothsberge traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Ben Wehnert den Ball ins Netz (12.).

Möckeraner Turnverein liegt 0:2 zurück – 12. Minute

Es sah nicht gut aus für den Möckeraner Turnverein. In Minute 61 gelang es Spieler Nummer 18 noch, die Ehre der Möckeranerer zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Drei mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Möckeranerer. Spielstand 14:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Wehnert den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:15 festigte (90.). Damit war der Triumph der Biederitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Union Heyrothsberge

Möckeraner Turnverein: Bunde – J. K. Ott, Thunert, Alalo, Herrmann, Meier, Kharchenko (46. Ehret), Sidibe, Kulms, Otte (46. Alshaman), Paulo

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Sensenschmidt, Karmrodt (86. Wagner), Ursu, Irps (30. Hrachowitz), Wehnert, Kadriu, Ziemann, Felter (46. Schneider), Skrzypszok, Montag

Tore: 0:1 Nicholas Tobias Montag (4.), 0:2 Ben Wehnert (12.), 0:3 Ben Wehnert (14.), 0:4 Jean-Luca Sensenschmidt (17.), 0:5 Jean-Luca Sensenschmidt (18.), 0:6 Jakob Theodor Hrachowitz (34.), 0:7 Lennox Skrzypszok (41.), 0:8 Ben Wehnert (46.), 0:9 Jannes Ziemann (48.), 0:10 Ben Wehnert (53.), 1:10 Asad Alalo (61.), 1:11 Jannes Ziemann (67.), 1:12 Ben Wehnert (70.), 1:13 Ben Wehnert (78.), 1:14 Jared Karmrodt (82.), 1:15 Ben Wehnert (90.); Zuschauer: 22