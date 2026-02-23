Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Spiel gegen die SV Fortuna Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Magdeburg bereit: Nur sieben Minuten nach Anpfiff lenkte Henry Sommerschuh den Ball ins eigene Tor und brachte den Berlinern unerwartet die Führung (7.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Die SV Fortuna Magdeburg II steckte einmal Gelb ein (33.). Die Magdeburger legten in der 43. Minute nach. Diesmal war Joel Agbontean Brosius der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 im Duell zwischen Roter Stern Sudenburg und SV Fortuna Magdeburg II – 43. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. kassierte jetzt einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Ammar Mohieddin den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Berliner Team erzielte (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Fasou, Alkhalaf, Elze, Aaraj (40. Alabdullah), Thapa, Zen Al Abeden, Mohieddin

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Ogunjimi, Geppert (75. Riemann), Stielke (26. Brosius), Haidari, Sommerschuh, Fatah, Qasemi (81. Rottstock), Alahmad Alhassa (26. Langer), Nyarko, Wellner (81. Kleinert)

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25