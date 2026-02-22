Eine deutliche Schlappe erlitt der Dessauer SV 97 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG 1948 Reppichau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 12 Zuschauern mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Die 12 Beobachter auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber Dessauer SV 97 ein ernüchterndes 1:6 (0:5) einstecken musste.

Julian Stock (SG 1948 Reppichau) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Erneut setzte Stock den Ball ins Netz (20.).

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es sah nicht gut aus für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Bereits eine Minute darauf konnte Wollmerstädt (Reppichau) den Ball erneut über die Linie bringen (72.). Mit 6:1 gingen die Reppichauer als Sieger vom Platz. Der Dessauer SV 97 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Wartemann, Stock (46. Marx), Wollmerstädt (78. Künkler), Ehrenberg, Pelz, Hamann (25. Bachmann), Gassner, Storm

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12