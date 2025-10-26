Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den SV Arminia Magdeburg II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 20 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Biederitz/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Ben Wehnert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Union Heyrothsberge in Minute 82 2:0 in Führung

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV Arminia Magdeburg II musste einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Moritz Leonard Hanke (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 2:0 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Karmrodt, Slodowski (13. Hobohm), Wehnert (81. Wagner), Hrachowitz (77. Felter), Montag, Ursu (87. Irps), Hanke, Skrzypszok, Schneider, Ziemann

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Kreuter, Lang, Ellebrecht, Chwoika, Berisha, Ahmed, Diener (46. Krühne-Ploetz), Mohammed (46. Osterloh), Abou Rawash, Thürnagel (46. Truong)

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20