Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Der Heimvorteil half der TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag nicht, als sie sich vor 30 Zuschauern mit 1:3 (0:2) gegen den 1. FC Zeitz verabschieden musste.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Leon Thäle für Zeitz traf und in Spielminute 13 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Zeitzer waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde das zweite Tor durch Lennie Kämpfe erzielt.

Der Siegeszug der Zeitzer brach nicht ab. Minute 49: Zeitz traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kämpfe ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

20 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Emir Redzhebov (Wörmlitz-Böllberg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Wörmlitz-Böllberg erzielen (65.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der 1. FC Zeitz wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die TSG Wörmlitz-Böllberg rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – 1. FC Zeitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Hajrizaj, Moussa Diop, Abo Zamr (31. Reso), Löbel, Redzhebov, Ouedraogo, Schulze, Ölmez, Funke

1. FC Zeitz: Pechmann – Medovkin (74. Müller), Rieger, Felgenträger, Kämpfe, Schubert, Michel (56. Schröter), Rothe, Reiche, Thäle (61. Flesch), Rolke (61. Brausch)

Tore: 0:1 Leon Thäle (13.), 0:2 Lennie Kämpfe (30.), 0:3 Lennie Kämpfe (49.), 1:3 Emir Redzhebov (65.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30