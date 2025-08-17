Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Mertendorf vor 35 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem überragenden 10:0 (2:0) durch.

Mertendorf/MTU. Zehnmal hat der SV Mertendorf am Sonntag gegen die Gegner aus Lützen eingenetzt. 10:0 (2:0) für die Mertendorfer.

Es waren bereits 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Dimitrios-Dionisios Weibezahl für Mertendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Mertendorfer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Jason Jurke der Torschütze (38.).

SV Mertendorf liegt in Minute 38 2:0 vorn

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Mertendorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Schöppe im gegnerischen Tor. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Weibezahl, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Mertendorf rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Schumann (46. Bakhet), Kusch, Burkhardt (66. Stolze), Schade, Seyfarth, Kuballa (66. Schmidt), Weibezahl (90. Heidler), Jurke, Roßner, Mehlig

TSV Eintracht Lützen: Bui – Staude (86. Laufer), Putzer, Meyer, Nadolny, Hristov, Weiß, Nadolny, Neidhold, Lehmann (46. Burau), Tober

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35