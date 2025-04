Dem SV Merseburg 99 glückte es am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, den SV Mertendorf mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 35 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Merseburg/MTU. Die 35 Besucher des Stadtstadions Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten die Gäste aus Mertendorf mit 4:1 (2:1) souverän.

Adrian Kräuter (SV Merseburg 99) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Merseburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Noah Niclas Reinke der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (24.).

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Merseburger den Ball in der 33. Minute unglücklich ins eigene Tor. Brenzlich wurde es für die Merseburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 3:1 aus. Noah Niclas Reinke traf in Spielminute 53 ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 3:1 für den SV Merseburg 99.

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 14

32 Minuten nach der Pause konnte Yahya Alhussein Alramadan (Merseburg) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 4:1 verließen die Merseburger den Platz als Sieger. Die Merseburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SV Mertendorf

SV Merseburg 99: Mehovic – Küster, Kräuter, Ahmad (55. Henze), A. Alhussein Alramadan (70. Kersten), Hoffmann (62. Szator), Daoud (70. Fribus), Reinke (70. Rutkovskaya), Y. Alhussein Alramadan, Bohm, Ryll

SV Mertendorf: Lehmann – Jurke (60. Schumann), Schmidt (27. Boltze), Schade, Kuballa, Kuballa (40. Roßner), Kusch, Weibezahl, Mehlig (55. König), Seyfarth, Burkhardt

Tore: 1:0 Adrian Kräuter (20.), 2:0 Noah Niclas Reinke (24.), 2:1 Yannic Tyler Ryll (33.), 3:1 Noah Niclas Reinke (53.), 4:1 Yahya Alhussein Alramadan (77.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Zuschauer: 35