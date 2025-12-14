London - Manchester City bleibt dem englischen Fußball-Tabellenführer FC Arsenal in der Premier League dicht auf den Fersen. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzte sich dank Doppeltorschütze Erling Haaland und Phil Foden mit 3:0 (1:0) bei Crystal Palace durch.

Palace vergibt Chance zur Führung

Crystal Palace spielte gut mit und hätte nach einer guten Viertelstunde in Führung gehen müssen, aber frei vor dem Tor traf Yeremy nur die Latte. Man City war das abgeklärtere Team. Der ehemalige Dortmunder Haaland (41. Minute) brachte die Cityzens kurz vor der Pause nach einer Flanke von Matheus Nunes in Führung.

Nach dem Seitenwechsel war Crystal Palace zunächst die aktivere Mannschaft und drängte auf den Ausgleich. Doch vor dem gegnerischen Tor blieben die von Oliver Glasner trainierten Gastgeber glücklos. Schließlich erhöhte Phil Foden (69.) für Man City auf 2:0. In der Schlussphase wurde Savinho bei einem Konter von Palace-Keeper Dean Henderson von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß zum Endstand verwandelte erneut Haaland (89.)

Spannendes Rennen um die Spitze

Damit bleibt es in der oberen Tabellenhälfte weiter spannend. Als Tabellenzweiter hat Man City (34 Punkte) weiter nur zwei Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter Arsenal (36). Nur einen Punkt weniger als City hat der in dieser Saison überraschend starke Tabellendritte Aston Villa (33).

Während der englische Meister FC Liverpool mit dem deutschen Nationalspieler Florian Wirtz trotz des Sieges gegen Brighton & Hove Albion (2:0) nur auf Platz sechs rangiert, steht Wirtz' Nationalmannschaftskollege Nick Woltemade mit seinem Team abgeschlagen auf Platz 12. Newcastle United verlor mit 0:1 (0:0) beim AFC Sunderland.