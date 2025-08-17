Klar unterlegen zeigte sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) in der Auseinandersetzung gegen den Sportring Mücheln (Flex) letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 3:8 (2:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tyler Hellfayer den Ball ins Netz (3.).

Gleichstand. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Tim Luca Deckner versenkte den Ball in Minute 14 zum zweiten Mal. Die Müchelner nahmen aber nochmal Anlauf. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). JSG legte nochmal vor. Deckner schoss und traf in der 81. Minute ein weiteres Mal. Gefährlich wurde es für die Müchelner nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:7. Richter versenkte den Ball in Minute 87 zum dritten Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Richter den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Tobor, Ehsas, Abdullah, Deckner, Ghriwati, Rashiti, Ahmetxhekaj, Ramo, Alhammoud (35. Alabud), Shoshaj

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Jaskula, Richter, Heine (46. Ehret), Büttner, Keiling (75. Bruckauf), Kunze, Hellfayer, Senderak, Kitze, Putzer

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20