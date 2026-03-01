Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: An diesem Sonntag hat der SV Mertendorf im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg unterlag das Team von Michael Schöppe mit 0:5 (0:3).

Spieler Nummer 7 (SG Fortuna Leißling / SC Naumburg) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Naumburger waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 33 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Spieler Nummer 9 erzielt.

33. Minute: SV Mertendorf 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 20, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu erweitern (67.). Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Mertendorf rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Boltze (46. Bakhet), Kusch, Roßner (77. Heidler), Mehlig, Jurke, Pöhlandt, Seyfarth, Schmidt, Weibezahl (39. Below), Schumann (77. Stolze)

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40