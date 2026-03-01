Die JSG Lutherkicker errang am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97.

Wittenberg/MTU. Die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Caleb Marcellus Dorn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Spieler Nummer 3 den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

1:1 Ausgleich im Spiel JSG Lutherkicker gegen Dessauer SV 97 – 54. Minute

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Die JSG Lutherkicker steckte einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte die JSG Lutherkicker noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Paul Zager (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Elf erzielen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Kautzsch, Mateus, Grabo, Jentzsch, Trenkhorst (46. Schneegaß), Zager, Henze (44. Jenzsch), Mrasek, Zwarg, Dorn

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15