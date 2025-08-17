Deutlich unterlegen zeigte sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) im Spiel gegen den Sportring Mücheln (Flex) am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 3:8 (2:3).

Tim Luca Deckner (JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tyler Hellfayer den Ball ins Netz (3.).

Gleichstand. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Tim Luca Deckner schoss und traf in Minute 14 zum zweiten Mal. Es wollte den JSGern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann gelang es den JSGern, der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) etwas entgegenzusetzen. Deckner schoss und traf in Spielminute 81 ein weiteres Mal. Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Richter versenkte den Ball in Minute 87 ein weiteres Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Richter den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Müchelner aber nicht mehr aufholen. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Shoshaj, Ghriwati, Tobor, Ahmetxhekaj, Alhammoud (35. Alabud), Rashiti, Abdullah, Deckner, Ehsas, Ramo

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Hellfayer, Richter, Jaskula, Putzer, Senderak, Kitze, Heine (46. Ehret), Büttner, Kunze, Keiling (75. Bruckauf)

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20